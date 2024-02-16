Türkiye’de bekarlar mı evliler mi daha mutlu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Peki evliler mi bekarlar mı daha mutlu? Kadınlar mı erkekler mi daha umutlu? İşte sonuçlar..
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı.
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Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2022'de yüzde 49,7 iken geçen yıl yüzde 52,7'ye çıktı.
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Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2022'de yüzde 49,7 iken 2023'te 3 puan artarak yüzde 52,7'ye yükseldi. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise 2022'ye göre 2,2 puan azalarak yüzde 15,9'dan yüzde 13,7'ye geriledi.
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Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2022'de yüzde 46,5 iken geçen yıl yüzde 50,3'e çıktı. Kadınlarda ise bu oranın söz konusu dönemde yüzde 52,7'den yüzde 55,1 yükseldiği belirlendi.
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