Türkiye’de bekarlar mı evliler mi daha mutlu?

Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2022'de yüzde 49,7 iken 2023'te 3 puan artarak yüzde 52,7'ye yükseldi. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise 2022'ye göre 2,2 puan azalarak yüzde 15,9'dan yüzde 13,7'ye geriledi.