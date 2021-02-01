Türkiye'de aşılanan sayısı milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 2 milyon 842 oldu.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek olacak bir dönemden sonra Çin'den getirilen Sinovac koronavirüs aşısı da uygulanmaya başladı.

14 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında aşı olmasıyla başlayan kampanyada, bir hafta gibi kısa bir sürede 1 milyon aşılamayı geçilmişti.

Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı ve nitelikli sağlık personeli sayesinde virüsle mücadeleden sonra aşılama kampanyasında da dünyaya örnek olacak bir atılım gerçekleştirildi.

75 YAŞ ÜZERİ AŞILANIYOR

Risk grubuna göre öncelik sırasıyla uygulanan 1. aşamada, önce sağlık çalışanlarına sonra da sırasıyla 90 yaş, 85 yaş, 80 yaş ve son olarak da 75 yaş üstüne uygulanmaya başlandı.

Randevu sistemiyle sırası gelenlerin randevu alarak belirlenen kliniklerde aşılanmasıyla hızlı bir kampanya yürütülüyor.

2 MİLYONU GEÇTİ



Bu hızlı çalışma sayesinde bugün itibarıyla 2 milyon barajı da aşıldı.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 2 milyonu geçti.