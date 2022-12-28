Türkiye'de 2022 yılında en çok izlenen 10 film!
2022 yılında Türkiye'de en çok izlenen 10 film! Dört tanesi yerli yapım oldu!
"EN ÇOK İZLENEN FİLM BERGEN"
Cinayet sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Belgin Sarılmışer'in hayatını ele alan "Bergen" filmi, 5 milyon 484 bin 798 izleyiciyle yılın en çok izlenen filmi oldu.
Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini paylaştığı filmde, müzik tarihine geçen yorumu ve konservatuvarda başlayan şarkı söyleme tutkusunun yanı sıra "acıların kadını" olarak tanınan şarkıcı Bergen'in yaşamının bir bölümü beyaz perdeye aktarıldı. Filmden elde edilen gelir ise 160 milyon 57 bin 802 liraya ulaştı.
"KESİŞME-İYİ Kİ VARSIN EREN"
En çok izlenen filmler arasında 2. sırada, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği, TRT Ortak Yapımı, "Kesişme-İyi ki Varsın Eren" yer aldı.
Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı film, 2 milyon 327 bin 920 kişi tarafından izlendi.
Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği filmde, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek başrolleri paylaştı. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.
"DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA"
Macera ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çeken "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında" filmi listeye 3. sıradan girdi.
Yönetmenliğini Sam Raimi'nin üstlendiği filmi, bir milyon 563 bin 89 kişi izledi.
Filmin başrollerini ünlü oyuncular Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong ve Chiwetel Ejiofor paylaştı.
"THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ"
Listenin 4. sırasında bir milyon 229 bin 668 izleyiciyi sinema salonlarına çeken "Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü" yer aldı.
Macera ve aksiyon tutkunlarının ilgiyle izlediği yapımda, Hollywood'un ünlü oyuncuları Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale ve Russell Crowe rol aldı.