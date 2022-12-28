Türkiye'de 2022 yılında en çok izlenen 10 film!

"EN ÇOK İZLENEN FİLM BERGEN"

Cinayet sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Belgin Sarılmışer'in hayatını ele alan "Bergen" filmi, 5 milyon 484 bin 798 izleyiciyle yılın en çok izlenen filmi oldu.

Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini paylaştığı filmde, müzik tarihine geçen yorumu ve konservatuvarda başlayan şarkı söyleme tutkusunun yanı sıra "acıların kadını" olarak tanınan şarkıcı Bergen'in yaşamının bir bölümü beyaz perdeye aktarıldı. Filmden elde edilen gelir ise 160 milyon 57 bin 802 liraya ulaştı.