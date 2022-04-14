Türkiye’de 2021 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu yayımlandı.

Skala Medya'nın derlediği; bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte tarafından hazırlanan raporda, medya yatırımlarının sektörlere göre dağılımı, tüketici davranışları ve medya araçlarının kullanım trendlerine ilişkin önemli bilgiler yer alıyor.

Covid-19 sürecinin tüketici davranışları ve medya tüketiminin değişim sürecine etkilerinin vurgulandığı raporda, 2020 ve 2021 yıllarında medya yatırımlarının ciddi derecede yükseldiği görülüyor.

Reklama ayrılan bütçenin iletişim mecralarına oranına bakıldığında ise dijital medya üzerilen yapılan reklamların önem kazandığı göze çarpıyor.

2021 yılı içinde tüm mecraların toplam yatırım payı bir önceki seney göre düşerken, dijital mecralara yapılan yatırımlar ise %14 oranında arttı.

2021 yılında pandemi sürecinin de etkisiyle, bireylerin medya araçlarında geçirdikleri sürelerdikkat çekici şekilde artıl gösterdi.

2017-2022 arasındaki 5 yıllık döneme ait veriler incelendiğinde dijital medya yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payının yüzde 60 seviyesine yaklaştığı görülüyor.