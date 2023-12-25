Türkiye Yüzyılı’nın ilk bütçesi kabul edildi!

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın yönettiği oturumda Cevdet Yılmaz’ın konuşmasının ardından siyasi parti grupları teşekkür konuşması yaptılar.

Ardından yapılan oylamada AK Parti’nin hazırladığı 22’inci bütçesi kabul edildi. 2024 yılı Merkezi Hükümet Bütçesi için TBMM Genel Kurulu’nda yürütülen 14 günlük görüşmeler böylece tamamlandı.

Görüşmelerin ardından yapılan açık oylamada 2022 yılının Kesin Hesap Kanunu ve 2024 yılı Merkeze Yönetim Bütçe Kanunu kabul edildi.

Elektronik olarak yapılan oylamada,; 566 milletvekili oy kullandı.

317 kabul,317

249 red oyu çıktı.

Böylece Türkiye Yüzyılı'nın ilk bütçesi kabul edilmiş oldu.

Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu, yarından itibaren çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiyenin de bulunduğu 86 maddelik Torba Kanun Teklifi’nin, görüşmelerine devam edecek. Salı ve Çarşamba günü yapılacak görüşmelerle Torba Kanun Teklifi’nin tamamlanmasının ardından TBMM Genel Kurulu’nun 16 Ocak 2024 tarihine kadar tatil edilmesi bekleniyor.