Türkiye Yüzyılı’na yakışır, güvenli şehirler!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Konya’da Emlak Konut-EPP ve Meram Belediyesi işbirliği ile yürütülen ‘Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temel atma törenine katıldı. Tuzcuoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin riyasetinde Türkiye Yüzyılı’na yakışan güvenli, mahalle kültürüne sahip, yatay mimari ile inşa edilmiş, Sıfır Atık uyumlu, iklim dostu, ferah bir hayat alanı sunan şehirler inşa etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Emlak Konut-EPP ve Konya Meram Belediyesi işbirliği ile yürütülen ‘Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’ 1. Etabın temel atma törenine katıldı.

2 milyar TL’nin üzerindeki devasa bütçesiyle Meram tarihinin ve Konya’nın da en büyük dönüşüm projelerinden biri olan ‘Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde üçüncü perde de aralandı. Bütçesi ile imar yoğunluğu ve yapı stokunun azaltılması sebebiyle Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan projenin birinci etabının da temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Bakanlık olarak kentsel dönüşüm sürecindeki yürütülen çalışmaları anlattı. Tuzcuoğlu, medeniyetler şehri Konya’ya kentsel dönüşüm kapsamında 884 milyon 826 bin liralık destek sağlandığını söyledi. 3 bin 393 malik ve 467 yapının yer aldığı Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2 milyar liralık bir maliyet ile şehrin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, “Tamamlandığında tarihin ve yeşilin mükemmel uyumuna sahne olacak ve 7 etap olarak planlanan projede bugün bir etabın daha temellerini birlikte attık. Şükran Kentsel Dönüşüm Projemizde kat artırımı yapılmadan, nüfus yoğunluğu artırılmadan dönüşüm merkezli bir süreç yürütülüyor.” diye konuştu.

“AZİZ ŞEHRİMİZ KONYA’YA BİRÇOK ALANDA YATIRIM YAPTIK”

Konya’nın Türkiye için taşıdığı öneme de vurgu yapan Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, “Konya; hem medeniyet inşa eden hem de medeniyeti yürüten fikirler mecmuunun da merkezidir. İşte biz bu aziz şehre altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden millet bahçelerine kadar pek çok yatırım yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz.” dedi. Konya’ya Bakanlık olarak 89 milyar 798 milyon 899 bin TL yatırım gerçekleştirdiklerini ve 15 milyar 825 milyon 966 bin TL değerinde yatırımın da devam ettiğini ifade eden Tuzcuoğlu, “2002-2023 yılları arasında 186 adet çevre temizlik aracı dahil olmak üzere toplam 1 milyar 208 milyon 690 bin lira çevre yardımı yaptık. Konya’mızdaki yapı stokunun afetlere karsı dirençli, insanı önceleyen ve çevreye duyarlı hale getirilmesi için TOKİ tarafından yürütülen birçok projemiz de bulunuyor.” ifadelerine yer verdi.

2012’den bugüne kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladıklarını ifade eden Tuzcuoğlu, Konya’da ise 82 milyon 450 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edildiği bilgisini verdi. Şehirde 10 bin 9 adet binanın riskli yapı sınıfında olduğunu söyleyen Tuzcuoğlu 8 bin 898 adet binanın dönüşümünün yapıldığını söyledi.

“KONYA’YA 884 MİLYON 826 BİN LİRALIK DESTEK SAĞLADIK”

Konya’ya kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 884 milyon 826 bin liralık destek sağlandığını belirten Tuzcuoğlu, 3 bin 393 malik ve 467 yapının yer aldığı Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2 milyar liralık bir maliyet ile şehrin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden bir tanesi olduğunu anlattı. Tuzcuoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında tarihin ve yeşilin mükemmel uyumuna sahne olacak ve 7 etap olarak planlanan projede bugün bir etabın daha temellerini birlikte attık. Şükran Kentsel Dönüşüm Projemizde kat artırımı yapılmadan, nüfus yoğunluğu artırılmadan dönüşüm merkezli bir süreç yürütülüyor. Bu anlamda Meram’da yürütülen proje kentsel dönüşüm anlamında ülkemize örnek olacak projelerdendir. Doğal alanların fazlalığı ve yatay mimarisi ile örnek olan proje Bizans ve Selçuklu dönemi başta olmak üzere pek çok tarihi alan ve eserin gün yüzüne çıkmasına da vesile oldu.”

“GÜVENLİ ŞEHİRLER İNŞA EDİYORUZ”

Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, “Kararlıyız; cennet vatanımızı da, Hz. Mevlana’nın diyarı, belde-i muhayyere Konya’mızı da iklim değişikliğine karşı koruyacak, yemyeşil ve güçlü bir şekilde istikbale taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin riyasetinde Türkiye Yüzyılı’na yakışan güvenli, mahalle kültürüne sahip, yatay mimari ile inşa edilmiş, Sıfır Atık uyumlu, iklim dostu, ferah bir hayat alanı sunan şehirler inşa etmeye devam edeceğiz. İşte bugün 1. Etabının temelini attığımız afetlere karşı dirençli, mukavim olan; sosyal donatılarıyla insanımızı mutlu eden, akıllı şehir uygulamalarıyla bir rol model teşkil eden kadim şehircilik uygulamamız da; Türkiye Yüzyılı hedefine uygun olarak büyük bir örnek teşkil edecek.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da yaptığı konuşmasında, Şükran Dönüşüm Projesi’nin hem 2 milyar lirayı aşan maliyeti hem de imar yoğunluğu ve yapı stoku azaltılması sebebiyle Türkiye’nin de sayılı projelerinden biri olduğunu belirterek, “Şehre ve Meram’a değer katacak Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi, güzelliği, kalitesi ve her ayrıntısıyla Türkiye’ye örnek olacak nitelikte özellikler taşıyor. Burada yoğunluk veya kat artırımı şeklinde yapılan geleneksel dönüşüm çalışmalarının aksine imar yoğunluğu ve yapı stoku önemli ölçüde azaltılarak planlandık. Projede inşaat yoğunluğu yaklaşık üçte iki oranında düşürüldü. Bu önemli bir rakam. Rantı düşünmeden fedâkarlık yaparak gerçekleştirdiğimiz bu projede doğal alanları çoğaltıyor ve yatay mimarinin en güzel örneklerini veriyoruz” şeklinde konuştu.

Şükran Kentsel Dönüşümünde sürecin artık baş döndürücü bir hızda ilerlediğini ifade eden Başkan Kavuş, yürütülen çalışmalar hakkında etap etap bilgi verdi. Kavuş sözlerini şöyle sürdürdü: “Etaplarımız birer birer hayata geçiyor, inşaatlarımız hızla yükseliyor. Projenin bir kısmının temeli atıldı, bir kısmı da temelinin atılacağı günü bekliyor. Temelini atacağımız birinci etap, toplam 21 bin metrekarelik arsa alanı içerisinde 37.401 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. Tamamıyla tarihi ve coğrafi doku ile yöresel mimariye uygun şekilde tasarlanan proje 3 ayrı adada 7 blokta 158 adet dükkan ve 149 adet ofis olmak üzere 307 bağımsız bölümden oluşuyor. Yeşil alan olarak 1.124 m2, bu bölgenin önemli bir problemi olan otopark için ise 4.628 m2’lik bir alan ayrıldı. Projenin ihale edildiği tarihteki tutarı ise 480 Milyon TL. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor inşallah en kısa sürede kazasız belasız bitirmek de nasip olur.”

Konuşmaların ardından ‘Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1. Etabında temel dualarla atıldı.