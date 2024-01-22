Türkiye yüzde 99,5'ini buradan karşılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bayraktar, 2023'te gerçekleştirilen kurulu güç artışının yüzde 99,5'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını bildirdi.

2023 yılında 2 bin 845 megavatlık ilave yenilenebilir kurulu güç artışı gerçekleştirildi.

"Toplam Kurulu Güç Artışının %99,5’ini Yenilenebilir Kaynaklardan Sağladık"

Türkiye’nin elektrikte kurulu gücü, 2023 yılı sonu itibarıyla 106 bin 668 megavata yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2023’te 2 bin 845 megavatlık ilave yenilenebilir kurulu güç artışı gerçekleştirdiklerini belirterek “2023’te toplam kurulu güç artışının yüzde 99,5’ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık.” dedi.

Toplam kurulu güç 106 bin 668 megavat

Türkiye’nin artan enerji talebini karşılamak için enerji yatırımları 2023 yılında da hız kesmedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye’nin toplam kurulu gücü 2 bin 858 megavat artışla 106 bin 668 megavata yükseldi. Bu artışın neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 2023 yılı kurulu güç verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2023 yenilenebilirin yılı oldu

2053 karbon sıfır hedefleri doğrultusunda yaşanan enerji dönüşümünün en büyük destekçisinin yenilenebilir enerji kaynakları olduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, “2023 yenilenebilirin yılı oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan 2 bin 858 megavatlık kurulu güç artışının yüzde 99,5’ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Böylece yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 59 bin 236 megavata çıkarmış olduk.” ifadelerini kullandı.

Üretimdeki payı yüzde 42

2023 yılında 326,3 teravatlık elektrik üretimi gerçekleştiğini belirten Bayraktar, “Yenilenebilir kaynakların üretim içindeki payı yüzde 42 oldu. Buna karşın kurulu güç içindeki payı ise yüzde 56 olarak gerçekleşti. Hedefimiz 2035 yılında yenilenebilirin kurulu güç içindeki payını yüzde 65’e, üretim içindeki payını ise yüzde 55’e yükseltmek.” dedi.

2023 kurulu güç durumu (MW)

AKARSU 8.313,9

ASFALTİT KÖMÜR 405,0

ATIK ISI 384,5

BARAJLI 23.650,2

BİYOKÜTLE 2.076,6

DOĞALGAZ 25.350,6

FUEL OİL 260,1

GÜNEŞ 11.315,6

İTHAL KÖMÜR 10.373,8

JEOTERMAL 1.691,3

LİNYİT 10.194,0

RÜZGAR 11.803,3

TAŞKÖMÜR 840,8