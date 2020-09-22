Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO'da 5'inci kez toplandı
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 5’incisi NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 5’incisinin NATO Karargahı'nda tamamlandığı bildirildi.
Açıklamada, müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılmasının planlandığı bildirildi.
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