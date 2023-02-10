Türkiye Voleybol Federasyonu açıkladı! "16 sporcumuzu kaybettik"

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili kapsayan depremin ardından Adıyaman'da konakladıkları otel enkazında kalan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımından kötü haber geldi.

Türkiye Voleybol Federasyodnu (TVF), enkazda kalan 16 sporcunun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

TVF'nin açıklaması şu şekilde: "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman'daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı Voleybol Takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kafilede hayatını kaybeden tüm sporcularımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."

Voleybolcu çift hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır'ın depremde hayatlarını kaybettiklerini duyurdu.

Murat Çiloğulları hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Malatya BBSK’lı voleybolcu Murat Çiloğulları’nın depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Üç voleybolcuyu daha kaybettik

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Malatya BBSK oyuncuları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.