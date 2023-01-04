Türkiye ve Katar, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki provokasyonunu kınadı

Türkiye'den yapılan resmi açıklamada, üst düzey Türk ve Katarlı diplomatların dün İsrail'in yeni ulusal güvenlik bakanı tarafından Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen provokasyonu Çarşamba günü yaptıkları telefon görüşmesinde yineledikleri belirtildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, Salı günkü "Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını ve Suriye ve Afganistan'daki son gelişmeleri" görüştüler.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Telefon görüşmesinde bakanlar, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in dün Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği provokatif eylemi kınadıklarını yinelediler." denildi.

İki yetkilinin Suriye'deki gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını sözlerine ekleyen Çavuşoğlu ve Al Thani, "Afgan (Taliban) Kapıcı Hükümeti'nin son zamanlarda kadınların eğitime erişimini yasaklaması ve Afganistan'daki belirli çalışma alanlarından dışlanması konusunda karşılıklı endişelerini dile getirdiler. "