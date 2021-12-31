Türkiye ve dünyada yılın spor olayları
Pandemi nedeniyle ertelenen organizasyonlar, dramatik ayrılıklar, efsanevi şampiyonluklar, olaylı transferler... Türkiye ve dünyada yılın spor olaylarını sizler için derledik.
Thomas Tuchel yönetiminde harikalar yaratan Chelsea, finalde Manchester City'i penaltılarda mağlup ederek Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu.
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Beşiktaş ligin son haftasında averajla şampiyon oldu.
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Pandemi nedeniyle 1 yıl gecikmeli olarak oynanan EURO 2020'yi İtalya kazandı.
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Hollandalı pilot Max Verstappen ilk dünya şampiyonluğuna mucizevi bir şekilde son turda ulaştı.
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