Türkiye Uzay Ajansı'ndan o videolarla ilgili açıklama; "Bağlamı dışında dolaşıma sokuldu"

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ın daha önce yaptığı açıklamaları gündem olmuştu.



İşte TUA'dan konuya ilişkin gelen basın açıklaması;

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

TUA olarak felaketin ilk anlarından itibaren tüm dünyadaki dostlarımızın da yardımıyla, uydu verilerinin temini ve ilgili yerlere iletilmesi de dahil olmak üzere yardım çalışmalarımız devam etmektedir.

Kurum başkanımız Sn. Serdar Hüseyin YILDIRIM’ın

4 Kasım 2021 tarihinde Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde yapmış olduğu bir konuşmadan alıntılanan kısa bir video sosyal medya mecralarında bağlamı dışında dolaşıma sokulmuştur. Konuyla ilgili maalesef maksadını çok aşan ifadeler ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

Konuya ilişkin Başkanımız Sn. YILDIRIM, her ne kadar sosyal medya hesapları üzerinden açıklamada bulunmuş olsa da dezenformasyonun yayılımı konusunda adım atmak bu süreçte daha da güçleştiği için ayrıca bir açıklamaya da ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu videoda Dünya yörüngesinde konuşlanabilecek bir silah sisteminin yalnızca proje çalışmalarından söz edilmiştir. Bu projenin gerçekleştirildiği hakkında hiçbir bilgi olmamakla birlikte, fay hatlarını tetiklemek veya tektonik deprem oluşturmak gibi bir fonksiyonu zaten bulundurmamaktadır. Dolayısıyla tektonik bir deprem olan Kahramanmaraş afetiyle de bir ilgisi olması söz konusu değildir.

Şimdi Türkiye için hep birlikte yaraları sarma vaktidir. Türkiye Uzay Ajansı, dün olduğu gibi bugün de ülkemizin geleceği için milletimizden aldığı güçle, çalışmalarını gayretle sürdürmeye devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.