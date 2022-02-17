Türkiye Uzay Ajansı dünyanın en büyük uzay kongresi IAC 2025'e aday oldu

72 ülkeden 433 üyeye sahip dünyanın en geniş katılımlı uzay kongresi olan Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), 2025 yılında Türkiye’de yapılabilir.

Türkiye Uzay Ajansı’nın geçtiğimiz Ekim ayında üyeliğini tescillediği dünyanın en büyük uzay oluşumu Uluslararası Uzay Federasyonu’nun (IAF) her sene farklı bir ülkede düzenlediği Uluslararası Uzay Kongresi için adaylardan biri de İstanbul oldu.

TUA 2021’de Dubai’de büyük ilgi görmüştü

2021 yılında Dubai’de gerçekleşen fuarda Türkiye Uzay Ajansı’nın açmış olduğu pavilyon büyük ilgi görmüş, burada 30’un üstünde kuruluşla görüşmeler gerçekleştirilmişti.

TUA, Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşen organizasyonda ayrıca Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Meksika Uzay Ajansı (AEM) ile iş birliği anlaşmaları imzalamış ve büyük ilgi görmüştü.

Uluslararası Uzay Kongresi’nde her sene yüzlerce kuruluş ve binlerce katılımcı uzay çalışmalarına yönelik son gelişmeleri yerinde takip ediyor, kuruluşlar ve şirketler arasında sürdürülebilir iş birliklerinin gelişmesine olanak sağlıyor.

Uluslararası Uzay Kongresi’nin (IAC) 2025 yılında İstanbul’da gerçekleşmesi durumunda, Milli Uzay Programı’nda da yer alan “Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi” ve “Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi” hedefleri için önemli adımlar atılmış olacak.

İstanbul, Soçi ve Pekin ile yarışacak

Uluslararası Uzay Kongresi için İstanbul ile birlikte yarışacak diğer adaylar ise Soçi ve Pekin oldu. Oylama Eylül ayında Paris’te düzenlenecek IAC 2022’de gerçekleştirilecek.