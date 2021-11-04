Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım: İlk Türk astronot bilim insanı olacak

Türkiye'nin 10 yıllık uzay programı hakkında katılımcılara bilgi veren Yıldırım, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. "Uzay" ve "strateji" sözcüklerine vurgu yapan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Uzay ve stratejide değişimler yaşanan bir dönemdeyiz"

"Uzay ve stratejide değişimler yaşanan bir dönemdeyiz. Hem uzay, hem strateji değişiyor. Stratejide çeşitli teoriler vardır; kara hakimiyeti teorisi, deniz hakimiyeti teorisi gibi. Fakat 21. asırdan itibaren her şey değişiyor, çünkü strateji artık dünyanın dışına, uzaya taşıyor."

"Stratejik algılar en baştan ele alınmalı"

"Doğudan - batıya, kuzeyden - güneye, tüm sınırlarımızda bir askeri üs olduğunu ele alalım. Tüm sınırlarımızı bu şekilde koruduğumuzu düşünüyoruz fakat bir de dikine olan sınırlarımız var. Dünyanın çevresi uydularla çevrili, dolayısıyla sadece yer yüzünü hesaba katan stratejik algılar en baştan ele alınmalı. Dünyanın hakimiyeti artık uzayda gerçekleşecek."

"Dünyanın yörüngesi uydularla çevrili. Bugün ülkeler uydu gönderebilmek, yer bulabilmek için sıraya giriyor. Örneğin önümüzdeki dönemde sadece Elon Musk'ın şirketi Starlink'e ait 12 bin uydu dünya yörüngesinde olacak. Yine aynı şekilde İngiltere, Rusya, Hindistan gibi ülkeler de bu yarışın içindeler."

"10 yıllık bu programın 10 büyük hedefi var."

"2020 yılında Milli Uzay Programı'nı hazırladık. Bu programı; üniversiteler, kurumlar, alanında uzman kişiler ve özel sektörü de dahil ederek kapsamlı bir ekiple hazırladık. 10 yıllık bu programın 10 büyük hedefi var. Bu program Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu ve Cumhurbaşkanımızın beğenisini kazanarak onaylandı. Cumhurbaşkanımız Milli Uzay Programı'mızı tüm dünyaya deklare etti."

"En büyük sıkıntımız insan kaynağı"

"Üzülerek söylüyorum bu konudaki en büyük sıkıntımız insan kaynağıdır. Türkiye'de uzay çalışmalarıyla profesyonel olarak ilgilenen kişi sayısı 1000'den fazla değil. Fakat ABD'de bu rakam 27 binin üzerinde. Dolayısıyla NASA'da ve dünyanın farklı bölgelerinde uzay çalışmaları yürüten Türk vatandaşlarından da istifade ediyoruz. Onların yurt dışındaki başarıları bizim için bir avantajdır."

"Öncelikli hedefimiz uzaya yerleşmek"

"Yerli ve milli olmak demek, her şeyi yüzde yüz bizim yapmamız anlamına gelmez. Yerli ve milli olmak demek yaptığınız işin tapusunun sizde olması ve bilimsel olarak bu teknolojiyi anlamış olmanız demektir. Öncelikli hedefimiz uzaya yerleşmek. Roketsan bunu yaptı, sonda roketleri atarak buraya eriştik. Fakat bunu yeterli görmüyoruz. Uzaya yerleşmek demek oraya bir teçhizatımızı yerleştirmek demektir."

"İlk Türk astronot bilim insanı olacak"

"Astronot misyonu uluslararası iş birliği ile hayata geçirilecek. Bu misyon için 2 kişi seçeceğiz ve önümüzdeki yıldan itibaren bu kişilerin eğitimlerine başlanacak. Seçilecek kişi bir pilot değil, bilim insanı olacak. Uzaya göndereceğimiz Türk astronot burada çeşitli deneyler yapacak ve buradaki tecrübeleri gelecekte atacağımız adımlar için çok önemli olacak."

Konuşmasının ardından salondaki katılımcılarla sohbet eden Yıldırım, kendi kaleme aldığı Geleceğe Notlar ismindeki kitabını imzaladı.