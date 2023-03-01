Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturuluyor!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli çalışmasının hayata geçireleceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmanın koordinasyonunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yöneteceğini söyledi.

Erdoğan, "Ülkemizin deprem, sel, orman yangını, maden kazası gibi öncelikli risk alanlarını belirliyoruz. Kendi alanındaki yetkin bilim insanlarımızı, teknik kadrolarımızı yabancı uzmanlarla destekeleyecek bu çalışmaya cuma günü devam edeceğiz. Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturmayı planlıyoruz. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli çalışmasının koordinasyonunu Çevre, Şehirlik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum yönetecektir." dedi.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli nedir?

Türkiye'nin, doğal afetlere karşı acil eylem planını oluşturması hedeflenen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli ile deprem, heyelan, sel gibi afetlerin öncesi ve sonrasında izlenecek yol haritası belirlenecek.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli, alanında uzman yerli ve yabancı bilim adamlarının katkıları ile oluşturulacak.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ışığında, şehirlerimiz depreme dayanıklı hale getirilecek.