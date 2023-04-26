Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmaları sürüyor!

150’den fazla bilim insanının bir araya gelerek beyin fırtınası oluşturacağı Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin İstanbul Çalıştayı bugün başladı. 26-27-28 Nisan 2023 tarihlerinde Kartal Titanic Business Otel’de düzenlenecek çalıştay öncesinde değerlendirmelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Ülkemizi, geçmişten edindiğimiz dersler, en çağdaş bilimsel veriler ve en güncel teknolojik olanakların ışığında tüm afet risklerine karşı yarınların en güvenli coğrafyası haline getirmeye kararlıyız.” diye konuştu. Türkiye’yi, deprem riskine ve iklim değişikliğinin meydana getirebileceği olası afet durumlarına karşı, dünyada çığır açacak niteliklerde bir afet yönetim modeli kazandırıldığını bildiren Bakan Kurum, “Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli, bilim insanları, uzman kuruluşlar ve uzmanlarla oluşturulan bir ortak akıl projesidir.” dedi.

“İstanbul Çalıştayı’nda, sahadan gelen güncel veriler ile Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli nihai şeklini alacak”

Bilim Kurulu üyeleri İstanbul Çalıştayı’nda, Türkiye'nin tamamında deprem ve iklim değişikliğine bağlı afetlerin yönetimine ilişkin somut adımlar içeren yol haritalarını oluşturup, olası yeni afetlere karşı kısa, orta ve uzun vadeli uygulama adımlarını belirleyecekler. Çalıştay, sahadan gelen verilerin en güncel bilimsel bilgiler ve yöntemlerle sentezlenmesi, böylelikle de Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin nihai halini almasında önemli bir aşama teşkil edecek.

“Bilim Kurulu sahaya indi, hasarları yerinde değerlendirdi”

Afet yönetiminde uzman isimler ve farklı disiplinlerden oluşan kurulla ilki 3 Mart’ta Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yapılan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısında, Model aracılığı ile deprem ve iklim değişikliğine bağlı olarak gerçekleşebilecek, sel, yangın, heyelan gibi afetler konusunda, bütüncül bir çerçevede hareket etmeyi esas alan, afet döngüsü yönetimi anlayışı ile afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası tüm aşamaları içeren bir yol haritası oluşturulması esas alınmıştı. Bilim Kurulu 10 Mart tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Gaziantep Koordinasyon Ofisinde gerçekleşen buluşmada ikinci kez toplanmış, alt kurulların başlıklarını, görev ve sorumluluk alanlarını belirlemişti. Son olarak, 7 Nisan’da Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen toplantıda, bilim kurulu üyelerinin görüş, düşünce ve önerileri derlenmişti.

30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Bilim Kurulu üyelerinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede inceleme yaptığı saha ziyareti programında ise Hatay kent merkezi, İskenderun, Gaziantep ve Adıyaman’da enkaz inceleme çalışmaları yapıldı. Binaların gördüğü hasarın değerlendirildiği incelemelerde, zemin seçimleri, bina teknolojileri ve kentsel dönüşüm konularına yönelik sonuçlara ulaşıldı.