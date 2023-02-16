''Türkiye Tek Yürek''te bağış rekoru kırıldı

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi.. Sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oldu. En büyük bağışı 30 milyar TL ile Merkez Bankası yaptı. Bağış miktarı; 115 milyar 146 milyon 528 bin TL'ye, atılan SMS sayısı ise 9 milyon 10 bine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla katıldığı yardım kampanyasının yaklaşık 1,5 saatlik bölümünde toplam bağış tutarı 92 milyar 899 milyon 912 bin liraya ulaştı. Öte yandan gönderilen SMS adedinin de ilk 1 saatte 3,2 milyon adedi aştığı görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da telefonla bağlandığı Türkiye Tek Yürek kampanyasına, ülke genelinden çok sayıda iş insanı, sanatçı, siyasetçi, STK yetkilisi ve bürokratlar katıldı.

Kampanyaya en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaparken, Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira, Turkcell 3,5 milyar lira, Cengiz Holding 2,5 milyar lira, Türk Telekom, TMSF, Borsa İstanbul Grubu ile Türkiye Sigorta 2'şer milyar lira bağışladı.

Kampanyada saat 22.30 itibarıyla 101 milyar 101 milyon liralık bağış rakamına ulaşıldı

TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için yapılan ortak canlı yayına ünlü isimler katıldı.

"Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurt içinden ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılıyor.

Turkuvaz Medya Stüdyoları'nda gerçekleştirilen yayın öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan şarkıcı Sibel Can, deprem felaketi yüzünden güne ağlayarak başlayıp ağlayarak bitirdiğini belirterek, "Bu acıyı tarif edemeyiz. Hayatımda gördüğüm en acı görüntüler, fotoğraflardı. Hiçbir zaman unutamayacağım. Herkes umutlarını, ailesini, sevdiklerini, hatıralarını kaybetti. Şimdi hep birlikte olma zamanı. Hepimiz sıkı sıkı sarılalım onlara. Bu gece onlar için buradayız, yüce gönüllü Türk halkı zaten gereğini yapacaktır." dedi.

Şarkıcı Seda Sayan, ülke olarak zor bir zamandan geçtiğimize işaret ederek, vefat edenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Sayan, "İnşallah rabbim bir daha bize böyle şeyler yaşatmasın. Ben ve arkadaşlarım, Türkiye tek yürek dedik ve buradayız. Biz büyük devletiz, büyük milletiz. İnşallah yaraları bir nebze olsun saracağız." şeklinde konuştu.

"Nasıl bir millet olduğumuzu bu akşam ispat edeceğiz"

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı da büyük bir acının üzerinden milletçe kalkmaya çalışıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Zorda kalan vatandaşlarımızı desteklemek için elinden gelen her şeyi yapan herkese binlerce kez teşekkürler. Nasıl bir millet olduğumuzu bu akşam ispat edeceğiz diye düşünüyorum. Birlikteliğin, dayanışmanın tarihini bu akşam yazacağımızdan şüphem yok. Biz farklı milletiz. Ben bunu defalarca yaşadım. Bu akşam da yaşayacağız. Acımızın telafisi yok belki ama kalbimizi depremzedelere bu akşam hep beraber yollayacağız. Allah yardımcımız olsun."

Depremin ardından Kahramanmaraş'a giden ve yemek yaparak depremzedelerin yanında olan şef Mehmet Yalçınkaya, kampanya için İstanbul'a geldiğini, yayın sonrasında yeniden deprem bölgesine döneceğini aktardı.

Yalçınkaya, kampanyaya büyük destek sağlanacağına inandığını belirterek, "(Deprem bölgesine) Yardım gönderecekler özellikle gıda yardımlarını Ramazan kumanyası şeklinde göndersin. Öyle gelirse hemen köylülere verebiliriz. Benim en çok dikkatimi çeken şey kadınların iç çamaşırı ihtiyacı olduğuydu. En çok duyduğum şey o. Tabii ki gıda, soba çok önemli. Herkese çok geçmiş olsun. Ölenlerin yakınlarına sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Murat Yıldırım, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ne yazık ki hala o soğuk betonların altında yaşamını yitirmiş insanlar var. Söylemek, düşünmek, seyretmek çok acı. Hiçbirimizin acısı orada yakınlarını kaybedenlerin acısı kadar olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Böyle büyük felaketlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayan usta oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer deprem olmasaydı o göçüğün altındaki insanların hepsinin bir programı vardı. Kimi ailesiyle yemek yiyordu, kimi babasının gelmesini bekliyordu, kimi gülüyordu, kimi ağlıyordu. Eğer unutursak bu geceler daha karanlık olacak, o betonların altı daha soğuk olacak. Lütfen, unutmayalım."

"Bu akşam bütün Türkiye el ele, herkes burada"

Oyuncu Halit Ergenç de Türkiye'nin çok zor zamanlar geçirdiğine vurgu yaparak, "Böylesi büyük bir acının altından nasıl kalkarız bilmiyorum. Bir şekilde bir arada ve hep beraber olacağız. Böylesi ağır bir şeyle de kim nasıl başa çıkabilir bilmiyorum." dedi.

Oyuncu Burak Özçivit ise ilk günden beri elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştığını kaydederek, "Maddi, manevi ne gerekiyorsa yaptık. Daha da yapmaya hazırız. Onun için buradayız. İnşallah hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Bütün kanalların bir araya gelerek böyle bir işe kalkışmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Depremzedelere umut olmak için güzel bir yardım gecesi olacağını kaydeden başarılı oyuncu, aynı acıları tekrar yaşamamak için dersler çıkarmak gerektiğini sözlerine ekledi.

Şarkıcı ve sunucu Alişan ise hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa dileyerek, "Çok büyük bir afet oldu. Devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız hep birlikte, inşallah elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu akşam bütün Türkiye el ele. Herkes burada. Gelen herkesten Allah razı olsun. Türkiye'de toplanabilen en büyük bağışı toplayacağız." ifadelerine yer verdi.

Ünlü isimler Berk Oktay, Barış Arduç, Ercan Kesal, Kubilay Aka, İbrahim Büyükak, Hatice Şendil, Aras Bulut İynemli, Oğuzhan Koç, Demet Özdemir, İsmail Hacıoğlu, Birkan Sokullu, Eda Ece, Neslihan Atagün, Kadir Doğulu, Gökçe Bahadır, Hasan Can Kaya, Deniz Baysal Yurtçu, Hande Erçel, Engin Akyürek, Afra Saraçoğlu, Burak Deniz, Alp Navruz, Aslı Enver, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Barış Falay ve Selahattin Paşalı da yayın öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.