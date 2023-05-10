Türkiye-Suriye ilişkilerinde dörtlü zirve bugün!
Türkiye, Suriye, Rusya ve İran dışişleri bakanları arasındaki dörtlü görüşme, bugün Moskova'da yapılacak.
Moskova’daki dörtlü görüşmede Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Faisal Mikdad, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahinyan da yer alacak.
Toplantıda mültecilerin dönüşü ve terörle mücadele ele alınacak.
Ardından dört ülkenin katılacağı ortak mekanizmaların oluşturulması bekleniyor.
Çavuşoğlu Moskova'da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.
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