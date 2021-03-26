Türkiye sıralamadaki yeriyle dikkat çekiyor

Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını üzerinden 1 yıl geçti ve tarihin en büyük aşılama kampanyasına tanıklık ediyoruz. Her gün kendi ülkemiz başta olmak üzere acaba bugün kaç kişi aşılandı diye merak ederken, Bloomberg dünya çapında yapılan aşı uygulaması hakkında yeni veriler paylaştı.

Açıklanan verilere göre 140 ülkede toplamda 501 milyon doz aşı uygulanırken, dünyamızda her gün 12,2 milyon doz aşı uygulanıyor. Aşı uygulamasında dünyada 7. sırada olan Türkiye, bugüne kadar 14 milyon doza yakın aşı yapmış durumda.

Türkiye'de nüfusun sadece %8,7'si aşılandı

Bloomberg’in açıklamış olduğu verilere baktığımız zaman listenin başını ABD ve Çin’in çektiğini görüyoruz. Yaklaşık 133 milyon doz aşı uygulayan ABD’de günlük uygulanan doz sayısı 2,5 milyon ve Çin’de de toplamda 85 milyon doz aşı uygulanmış durumda.

Çin’den sonra Avrupa ülkeleri geliyor ve Avrupa ülkelerinde toplamda 63 milyon doz aşı uyganırken, listenin dördüncü sırasında 54,5 milyon doz aşı ile Hindistan, beşinci sırasında ise 31,7 milyon doz aşı ile Birleşik Krallık bulunuyor.

Listede yedinci sırada yer alan Türkiye’de bugüne kadar 14 milyon 393 bin kişi aşılanmış ve bu sayı mevcut popülasyonun sadece %8,7’sine yetecek durumda. Günde 240 bin 900 kişiye aşı uygulaması yapılan ülkemizde iki doz aşı almış kişiler, mevcut nüfusun %7,5’ine tekabül ediyor.

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