Türkiye sandık başında

65 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN OY KULLANACAK

Türkiye’de 60 milyon 697 bin 843 seçmenin, yurtdışında ise 4 milyon 904 bin 672 seçmeni oy kullanma hakkı bulunuyor. Sandık kurulları tarafından gerekli hazırlıklarını tamamlanmasıyla oy kullanma 08.00 itibariyle başladı.