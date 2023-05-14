Türkiye sandık başında
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Sandıklar 17.00'de kapanacak.
Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlar seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirmeye başladı.
Türkiye, tarihi seçime kilitlendi. Cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekilliği için vatandaşlar saat 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işleminin başlamasıyla birlikte vatandaşların seçmen kayıtlarının olduğu okullara giderek oy kullandığı görüldü.
Seçim için 973 ilçede 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Gün boyu devam edecek olan oy verme işlemi 17.00 itibariyle son erecek.
65 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN OY KULLANACAK
Türkiye’de 60 milyon 697 bin 843 seçmenin, yurtdışında ise 4 milyon 904 bin 672 seçmeni oy kullanma hakkı bulunuyor. Sandık kurulları tarafından gerekli hazırlıklarını tamamlanmasıyla oy kullanma 08.00 itibariyle başladı.