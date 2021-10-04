

"Türkiye salgına rağmen yatırım için cazibe merkezi"

Yatırım Ortamını İyileştirme Toplantısı’na başkanlık eden Fuat Oktay, “Türkiye, salgına rağmen yatırım için bir cazibe merkezi, yatırımcı için ise güvenli bir liman olmayı sürdürecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 5’inci Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na başkanlık etti.

Toplantıda iş dünyasından isimlere hitap eden Oktay, salgın dönemdeki küresel tedarik zincirleri işlemez hale gelirken Türkiye’nin, üretim ve lojistik avantajıyla pozitif yönde ayrıştığını belirtti.

“3 kıtayı birleştiren stratejik konumumuz sayesinde salgın öncesi dönemde tek merkezli ve Asya ağırlıklı üretim ağına Türkiye olarak güçlü bir alternatif oluşturmuş durumdayız.” sözlerini kaydeden Oktay, “Olumsuz küresel ekonomik iklime rağmen 2020 yılını büyümeyle kapattık. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yüzde 1,8’lik büyüme oranı ile G20 ülkeleri içerisinde ikinci sırasında yer aldık.” ifadelerini kullandı.

İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru

Oktay, açıklamalarını şu ifadeler ile sürdürdü:

“Bu ivmeyi, 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde21,7 büyüme oranı ile devam ettirdik. İhracatımız Cumhuriyet tarihimizde rekora imza atarak yıllık bazda 212,2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Böylece orta vadeli hedefimiz olan 211 milyar dolar hedefimizin de üzerine çıkmış oluyoruz yıl sonu itibarıyla da bu performansı sergilemeyi arzu ediyoruz.