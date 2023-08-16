Türkiye, sağlık turizminde "merkez" olma yolunda

Koca, Özbekistan'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısı ve Türkiye-Özbekistan 2. Sağlık İş Forumu açılışının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Semerkant'ta bugün başlayan foruma yoğun katılım olduğunu belirten Koca, "Hem sağlık turizmi hem tıbbi cihaz alanında üretim, ilaç dahil olmak üzere bilgi sistemleriyle ilgili karşılıklı işbirliğinin yapıldığı bir forum düzenlendi." diye konuştu.

Koca, forumda bine yakın katılımcının yer aldığını aktararak, bundan sonraki dönemde işbirliklerinin sürmesi için görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

Sağlık turizminin önemine değinen Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlık turizminde son dönemde Türkiye, merkez olmaya başladı. Sağlık turizminin yoğunlaştığı dünyada üçüncü ülke olmaya doğru gidiyoruz. Yoğun bir ilgi olduğunu biliyoruz. 'Health Türkiye' markasını da her geçen gün farklılaştırarak, sağlık turizmiyle ilgili Türkiye'nin daha önde bir pay almasını sağlamak istiyoruz. Bunun tanıtımını da burada yapmış olduk.

'Health Türkiye' markasıyla hem kamu hem üniversitelerimiz hem özel sektörün bu anlamda yer aldığı, portalda hepsinin bulunduğu, ulaşımın kolay olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Önümüzdeki süreç, özellikle hedeflediğimiz bazı ülkelerde bu tanıtımları yoğunlaştıracağımız bir dönem olacak."

"Türkiye'nin sağlık sistemi, bilişim, tıbbi malzeme, ilaç bazlı tanıtılacak"

Bakan Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışmalarına ilişkin de "UMKE yapımız var. UMKE'yi, bu yapıyı Türk devletlerine de taşımak ve kurmak üzere bir adım attık. Bununla ilgili ilk eğitimleri, Türkiye'de Urla'daki tesislerimizde yapacağız." dedi.

Sağlık İş Forumlarını diğer ülkelerde de yapacaklarını, eylülde Londra'da bir forumun planlandığını anlatan Koca, "Hedeflediğimiz ülkelerde sağlık iş forumlarını daha yoğunlaştırarak hem 'Health Türkiye' markasını tanıtmak hem Türkiye sağlık sistemini hasta, bilişim, tıbbi malzeme, ilaç bazlı tanıtacağız." diye konuştu.

Koca, sağlık alanında Özbekistan ile Türkiye arasında eğitim çalışmalarına yönelik faaliyetlere de değinerek, şunları kaydetti:

"Hem Sağlık Bilimleri Üniversitesi altında, burada Sağlık Bilimleri Fakültemiz, Tıp Fakültemiz de var. Hemşire ve öğrencilerin eğitimlerine ilişkin de Türkiye'de katkı sağlıyoruz. Hatta öğrencilerin Türkiye'de eğitim almalarını ve uzmanlık eğitimi dahil Türkiye ile yakın bir işbirliği içindeyiz. Sayın Bakanımız da dünyadaki sağlık sistemlerini incelediklerini ama hasta bazlı Türkiye'nin sağlık sistemini kendilerine yakın bulduklarını ve önemsediklerini, bilişim dahil olmak üzere sağlık sistemini Özbekistan'a örnek almak istediklerini ifade etti. Biz de bu anlamda her türlü işbirliğine açık olduğumuzu söyledik. Üzerimize düşeni yapıyor olacağız."