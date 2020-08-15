AjansHaber.com.tr Dünya S-400'ler ABD uçaklarına kilitlendi

Türkiye, S-400'ler ile ABD savaş uçaklarını kilitledi

Amerika’daki Kongre üyelerinin, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ABD savaş uçaklarını kilitlemesine çok kızdığı öne sürüldü.

Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemleriyle ABD savaş uçaklarını kilitlediği belirtildi.

Defense News'te yer alan habere göre; Türkiye’nin tatbikat esnasında Amerikan F-16 ve F-4 savaş uçaklarını S-400’lerle kilitlemesi, ABD Kongre üyelerini kızdırdı.

Kongre üyelerinin bu gelişmeyi, ABD de dahil F-16 savaş uçakları kullanan diğer ülkelere yönelik 'gizli tehdit' olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Zamanlamadaki ‘Erdoğan’ detayına dikkat çekildi

Konuyla ilgili konuşan ABD’li bir kaynak, şu skandal ifadeleri kullandı:

"Bu sadece kasıtlı bir provokasyon değildi, aynı zamanda bu olay Erdoğan'ın Oval Ofis'teki görüşmesinden bir gün sonra gerçekleşti.”

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