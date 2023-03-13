Türkiye, Rusya, Esed ve İran bir araya geliyor!

Türkiye ve Şam yönetimi arasındaki normalleşme adımlarının yanı sıra Suriye'deki son durumun ele alınacağı tarihi 4'lü görüşme Moskova'da gerçekleştirilecek. Görüşmenin tarihi ise 15-16 Mart olarak duyuruldu.

Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun duyurduğu Moskova'daki dörtlü toplantının tarihi belli oldu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Türkiye, Rusya, Esad rejimi ve İran arasında Moskova'da yapılacak toplantı, 15-16 Mart'ta düzenlenecek. Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, başkanlık edecek. Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esad rejimini temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.

8 Mart'ta İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, Suriye toplantılarının İran'ın da katılımıyla 4'lü formatta devam edeceğini söylemişti.