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Türkiye-Portekiz maçının ilk 11'i belli oldu

EURO 2024 F Grubu 2. hafta maçında A Milli Takım, bugün Signal Iduna Park'ta Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Grupta ilk maçlarını kazanan 2 takımın bu mücadelesi, zirveyi belirleyecek. İşte bu kritik maçın ilk 11'leri...

A Milli Futbol Takımı ile Portekiz arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: BVB Dortmund

Hakemler: Felix Zwayer, Stefan Lupp, Marco Achmüller (Almanya)

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo

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