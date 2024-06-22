Türkiye-Portekiz maçının ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı ile Portekiz arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: BVB Dortmund

Hakemler: Felix Zwayer, Stefan Lupp, Marco Achmüller (Almanya)

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo