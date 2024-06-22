Türkiye-Portekiz maçının ilk 11'i belli oldu
EURO 2024 F Grubu 2. hafta maçında A Milli Takım, bugün Signal Iduna Park'ta Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Grupta ilk maçlarını kazanan 2 takımın bu mücadelesi, zirveyi belirleyecek. İşte bu kritik maçın ilk 11'leri...
A Milli Futbol Takımı ile Portekiz arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: BVB Dortmund
Hakemler: Felix Zwayer, Stefan Lupp, Marco Achmüller (Almanya)
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo
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