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Türkiye-Portekiz maçı sona erdi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

28'Portekiz farkı 2'ye çıkardı! Samet'in geri pasında top kaleci Altay'ın yanında ağlarla buluştu.Gol (KK) - Samet Akaydin

25'Sarı Kart - Abdülkerim Bardakcı

22'Portekiz 1-0 öne geçti!

Soldan Mendes'in yerden ortasında Orkun'dan seken topu takip eden Bernardo'nun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu.Gol - Bernardo Silva


15' Maçta bu dakikalarda tempo düştü!

8 'Sağdan Cancelo'nun ortasında Ronaldo kafa vuruşunda top farklı şekilde üstten dışarı gitti.

7' Sağdan Zeki'nin sağdan arka direğe ortasında Kerem topa dokunamadı.

5' Sağdan ceza sahasına giren Yunus'un penaltı noktasına çevirdiği topta, Kerem topa istediği gibi vuramadı.

2'Soldan Bernardo Silva'nın ortasında ceza sahası sol çaprazdan Ronaldo'nun yerden şutunda top kaleci Altay'da kaldı.


1'Maç başladı!

 

İLK 11'LER:

TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.

PORTEKİZ:  Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

STAT: BVB Dortmund Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Felix Zwayer
YAYIN: TRT 1, tabii, Radyo 1

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