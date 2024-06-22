Türkiye-Portekiz maçı sona erdi

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelede A Milli Futbol Takımı, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Portekize galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Samet Akaydın kendi kalesine ve 56. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

UMUTLAR SON MAÇA KALDI

Bu sonucunun ardından Portekiz puanını 6'ya çıkardı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Milli Takım ise 3 puanda kaldı.

Gruptaki son maçta Türkiye, Çekya ile karşılaşacak. Portekiz ise Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

30'Gole çok yaklaştık! Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Kerem'in yerden şutunda kaleci Diego Costa topu ayaklarıyla çıkardı.

Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. pic.twitter.com/RkHRAJjpmI