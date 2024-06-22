Türkiye-Portekiz maçı sona erdi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.
BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelede A Milli Futbol Takımı, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.
Portekize galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Samet Akaydın kendi kalesine ve 56. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.
UMUTLAR SON MAÇA KALDI
Bu sonucunun ardından Portekiz puanını 6'ya çıkardı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Milli Takım ise 3 puanda kaldı.
Gruptaki son maçta Türkiye, Çekya ile karşılaşacak. Portekiz ise Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
30'Gole çok yaklaştık! Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Kerem'in yerden şutunda kaleci Diego Costa topu ayaklarıyla çıkardı.
Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. pic.twitter.com/RkHRAJjpmI— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2024
28'Portekiz farkı 2'ye çıkardı! Samet'in geri pasında top kaleci Altay'ın yanında ağlarla buluştu.Gol (KK) - Samet Akaydin
25'Sarı Kart - Abdülkerim Bardakcı
Bernardo Silva'nın golüyle Portekiz öne geçti. pic.twitter.com/pXJ049Lcbv— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2024
22'Portekiz 1-0 öne geçti!
Soldan Mendes'in yerden ortasında Orkun'dan seken topu takip eden Bernardo'nun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu.Gol - Bernardo Silva
15' Maçta bu dakikalarda tempo düştü!
8 'Sağdan Cancelo'nun ortasında Ronaldo kafa vuruşunda top farklı şekilde üstten dışarı gitti.
7' Sağdan Zeki'nin sağdan arka direğe ortasında Kerem topa dokunamadı.
5' Sağdan ceza sahasına giren Yunus'un penaltı noktasına çevirdiği topta, Kerem topa istediği gibi vuramadı.
2'Soldan Bernardo Silva'nın ortasında ceza sahası sol çaprazdan Ronaldo'nun yerden şutunda top kaleci Altay'da kaldı.
1'Maç başladı!
İLK 11'LER:
TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.
PORTEKİZ: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.
STAT: BVB Dortmund Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Felix Zwayer
YAYIN: TRT 1, tabii, Radyo 1
Yorumlar