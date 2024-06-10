Türkiye, Polonya ile karşı karşıya gelecek!

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda yapılacak hazırlık mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Balazs Berke yönetecek. Berke'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.

31 SENE SONRA KARŞILAŞACAKLAR

A Milli Futbol Takımı, özel müsabakada karşılaşacağı rakibi Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez mücadele edecek.

Ay-yıldızı ekip, Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da oynadı.

İnönü Stadı'nda oynanan 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu müsabakasını Türkiye 2-1 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

POLONYA: Skorupski, Walukiewicz, Salamon, Kiwior; Skoras, Romanchuk, Zelinski, Zalewski, Szymanski; Buksa, Lewandowski.

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun.