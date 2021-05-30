Türkiye o ülkede petrol arayacak

Doğalgaz açısından zengin olan Etiyopya'da her gün yeni gaz ve petrol yatakları keşfediliyor. Doğalgaz rezervinin 225 milyar metreküp seviyesine ulaşması bekleniyor. Demir ve altın madenleri açısından da zengin olduğu belirtiliyor. İki ülke arasında halen 400 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bulunuyor. Türkiye'nin bu ülkede yatırımları ise 2,5 milyar dolar düzeyine ulaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Türkiye- Etiyopya arasında imzalanan sözleşme kapsamında şu faaliyetler yer alıyor:

Mineral, petrol ve gaz aranması ile işletilmesinin geliştirilmesi teşvik edilecek.

*Petrol ve gaz altyapıları inşa edilip bunların ve mevcutların bakımı sağlanacak.

*Gaz teknolojilerinin uygulanması alanlarında ortak projelerin tespit edilip geliştirilecek.

*Türkiye, mineral ve hidrokarbon alanlarında eğitim verip deneyimlerini paylaşacak.

*Kamu veya özel şirketlerin her iki ülkede madencilik ve hidrokarbon sektörlerine yatırım yapmaya teşvik edilecek.

*Uygun görüldüğünde Madencilik ve Hidrokarbon Çalışma Grubunun kurulacak.