Türkiye Noterler Birliği'nden Meral Akşener açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a 'adaylık' çağrısında bulundu. Meral Akşener, "Alternatiflerin kara listeye alındığı bir noter masasına dönüşmüştür. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız" ifadelerini kullandı.



Akşener'in açıklamasının ardından Türkiye Noterler Birliği açıklama yayımladı. Türkiye Noterler Birliği'den yapılan açıklamada, "Noterlerin ve noterlik mesleğinin itibarını zedeleyen, basına yansıyan söz konusu haberlerden kurumsal olarak duyduğumuz rahatsızlığı kamuoyuna saygıyla duyururuz Noterlik kamu hizmetidir" denildi.