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Türkiye neden uçak gemisi sahibi olmalı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin yerli ve milli uçak gemisi olmalı çıkışının ardından eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabar'da Türkiye'nin neden uçak gemisi sahibi olması gerektiğini açıkladı.

Eski asker ve stratejist Yusuf Alabarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin yerli ve milli uçak gemisi olmalı" sözleri sonrası katıldığı canlı yayında uçak gemisinin getireceği avantajları açıkladı.

Yusuf Alabarda'nın açıklamaları şöyle:

Bugün bir uçak gemimiz olsaydı, Yunanistan ile yaşanan bu krizden sonra bu uçak gemimiz Adriyatik Denizi'ne Yunanistan'ın batı yakasını kuşatacak şekilde demir atsaydı ne olurdu? Ege Denizi'ne mi bakacaktı. Türkiye'nin üssü olan Libya'ya güneye mi dönecekti. Yoksa Batı'ya mı bakacaktı.

Uçak gemisi sahibi olmak kolay bir şey değildir. Zor bir şeydir bu. Türkiye'nin bir hedefi olması lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması da bu yönde.

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