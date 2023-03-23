Türkiye NATO'nun güvenliğini tehdit ediyor

Türkiye karşıtı tavrıyla tanınan ABD'li senatör aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye'yi, Rusya'dan ikinci parti S-400 sistemi almamasını istedi. Menendez, "Türkiye'nin daha fazla Rus S-400 füze savunma sistemi satın almayı düşündüğüne dair haberleri okudukça endişe duyuyorum. Eğer bu teslimat gerçekleşirse, ABD yaptırımlarının bir başka açık ihlali olacak" dedi.

"NATO'ya bağlılığını gösterme fırsatı var"

Menendez, "Rusya, Ukrayna'yı vahşi ve yasadışı işgaline devam ederken, Türkiye'nin Vladimir Putin gibi bir savaş suçlusu ile herhangi bir askeri işbirliğini tamamen reddederek NATO'ya ve bölgesel barış ve güvenliğe bağlılığını açıkça gösterme sorumluluğu ve fırsatı var" dedi.

Yunanistan'ı savundu

Türkiye karşıtı açıklamalarını sürdüren Menendez, Yunanistan ile yaşanan krize değinirken, Türkiye'nin, Yunanistan'ın hava sahasında "düşmanca ihlallerde" bulunduğunu öne sürdü.

İsveç ve Finlandiya vurgusu

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için katılım sürecinde Türkiye'nin rotasını değiştireceğini ve bölgedeki yapıcı ortak olarak savunma ittifakına karşı sorumluluklarını yerine getireceğini umduğunu söyledi.

"Türkiye'nin tavrı NATO'yu tehlikeye atıyor"

Sözcü'de yer alan habere göre Menendez, Türkiye konusunda "ABD'nin net olması gerektiğini" savunurken, "Türkiye'nin Rusya ve özellikle Rus savunma sektörüyle bağlarını genişletilmesi, NATO müttefiklerimizin ve Avrupa'daki ortaklarımızın güvenliğini daha da tehlikeye atacak ciddi bir hata olur" dedi.

Menendez, daha önce de Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için ABD'de yaptığı lobi çalışmaları, Erdoğan'ın düşmanı olmaktan gurur duyarım açıklamalarıyla gündeme gelmiş, sık sık Biden yönetimine Türkiye konusunda uyarılarda bulunmuştu.