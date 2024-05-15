Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kastamonulu muhtarlardan sürpriz!

ANKARA / Ulaş KAYA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısından sonra TBMM koridorlarında kendisini gülümseten bir sürprizle karşılaştı.

Yöresel kıyafetleriyle AK Parti Grup Toplantısı'nı takip eden Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, protokol merdivenlerinde karşılaştığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "körüklü efe çizmesi" hediye etti.

52 muhtarın katılımıyla oluşan heyete başkanlık eden Yapıcıoğlu, Ajans Haber İstihbarat Şefi Ulaş Kaya'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen samimi diyaloğu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önce de Muhtar Evi açılışında sohbet etme imkanı bulduklarını belirten Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kastamonu'nun yol ağı ve mahalle, köy sayılarını belirterek 1227 muhtarın selamlarını ilettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlık kurumuna verdiği destekten dolayı çok memnun olduklarını belirten Yapıcıoğlu, "Gelecekte muhtarlar söz sahibi, şuanda da söz sahibiyiz. Çünkü muhtarlığı her açıdan taçlandırdılar. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Muhtar devletin her zaman yanında olan, garibanın yanında duran, devletin kalesidir." diye konuştu.