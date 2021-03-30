Türkiye - Letonya! Muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında sahasında Letonya'yı konuk edecek.

Dünya Kupası elemelerine Hollanda ve Norveç'i yenerek başlayan Ay-yıldızlı ekip, Letonya'yı da devirerek 3'te 3 yapmak istiyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek. Stefanski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak.

Daha önce yüzde 15 kapasitede seyirciyle oynanacağı açıklanan müsabakaya alınan son karar gereği seyircisiz olacak.

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Altı puanı bulunan milli takım, aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor.

Letonya ise iki maç sonunda puanla tanışamadı.

Grubun diğer maçlarında ise Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ-Norveç karşı karşıya gelecek.

LETONYA İLE 7. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı Letonya ile tarihte 7. kez rakip olacak.

Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi.

Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

EKSİKLER

Milli Takım'da sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç kadrodan çıkarıldı.

Bu oyuncuların yerine Alpaslan Öztürk, Enis Destan ve Bünyamin Balcı kadroya dahil edildi.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Letonya: Ozols, Fjodorovs, Tarasovs, Cernomordijs, Zjuzins, Tobers, Kamess, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrikis