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Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. İşte eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.

Kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri de katıldı. Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Son 16 turu maçları 6,7,8 Şubat'ta oynanacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri...

EMS Yapı Sivasspor - Tümosan Konyaspor

RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Bitexen Antalyaspor - Beşiktaş

VavaCars Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor

MKE Ankaragücü - Anagold 24Erzincanspor

Galatasaray - Teksüt Bandırmaspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

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