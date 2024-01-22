Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. İşte eşleşmeler...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.
Kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri de katıldı. Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Son 16 turu maçları 6,7,8 Şubat'ta oynanacak.
İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri...
EMS Yapı Sivasspor - Tümosan Konyaspor
RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Bitexen Antalyaspor - Beşiktaş
VavaCars Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor
MKE Ankaragücü - Anagold 24Erzincanspor
Galatasaray - Teksüt Bandırmaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe
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