Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları çekildi!
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan takımların eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan takımların eşleşmeleri belli oldu.
Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçların programları şöyle:
1) Corenden Alanyaspor - Galatasaray
2) Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor
3) Demir Grup Sivasspor - Karacabey Bld. Spor
4) Ümraniyespor - Trabzonspor
5) VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir FK
6) Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor
7) Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
8) MKE Ankaragücü - Beşiktaş
Maçlar 17-18-19 Ocak tarihlerinde oynanacak.
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