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Türkiye Kupası'nda ilk finalist Fenerbahçe oldu!

Ziraat Türkiye Kupası ikinci maçında evinde Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, 0-0'lık ilk maçın rövanşında rakibini 3-0 mağlup ederek finale adını yazdıran ilk takım oldu. Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi yarın akşam belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı ve finale yükseldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Michy Batshuayi, Joshua King ve Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.

Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibi yarın oynanacak MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir maçının galibi olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 1 Haziran Perşembe günü oynanacak. Final müsabakasının hangi statta oynanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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