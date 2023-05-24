Türkiye Kupası'nda ilk finalist Fenerbahçe oldu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı ve finale yükseldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Michy Batshuayi, Joshua King ve Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.

Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibi yarın oynanacak MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir maçının galibi olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 1 Haziran Perşembe günü oynanacak. Final müsabakasının hangi statta oynanacağı ise henüz netlik kazanmadı.