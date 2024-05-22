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Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağını duyurdu.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Karşılaşma ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak.

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