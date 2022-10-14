Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı!

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıya, iki ülkenin ilgili bakanları katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, toplantının ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı Ortak Bildirisi'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim'in huzurunda gerçekleşen törende, çeşitli alanlarda 11 iş birliği anlaşmasına da imza atıldı.