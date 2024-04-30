Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından dünyada ilk örneği Türkiye'de olacak ‘Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme (PMI) Projesi’ başlatıldı. PMI projesiyle, yeşil dönüşüm hedefi doğrultusunda 12’nci Kalkınma Planı ve 2024-2026 Orta Vadeli Programda yer alan ulusal karbon fiyatlandırma araçları geliştirilecek.

LOPEZ: “TÜRKİYE’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALANINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARDAKİ LİDERLİĞİ FARK EDİLMELİ”

‘Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme (PMI) Projesi’nin açılışında konuşan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin iklim değişikliğinin çözümüne yönelik attığı adımlara ve bu alandaki öncülüğüne dikkat çekti. Türkiye'nin iklim değişikliği alanında yürüttüğü çalışmalardaki liderliğini tebrik edeceklerini dile getiren Lopez, "Sadece bu konuda ne yaptığınızın değil, ülke olarak gösterdiğiniz liderliğin de fark edilmesi gerektiğini düşünüyorum Gördüklerimiz ve tanık olduklarımız nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Lopez, Türkiye'nin yenilenebilir enerji girişimlerine işaret ederek bu girişim planlarının çok olumlu olduğunu, bu sayede iklim değişikliğinin çözümüne katkıda bulunabileceğini kaydetti. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, bu planların enerji güvenliğine ve ülkede yüksek verimliliğe de katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN HASARLARINDAN KORUNMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ”

Açılış toplantısında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise Bakanlık olarak, şehircilik ve çevre alanındaki çalışmaların yanı sıra iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele ettiklerini ifade etti. Bakan Özhaseki, Türkiye’yi iklim değişikliğinin meydana getireceği birtakım hasarlardan korumak için gayret ettiklerini söyledi.

“EN ÇOK KİRLETEN ÜLKELER, DÜNYAYI TAHRİP ETMEYE PERVASIZCA DEVAM EDİYORLAR”

Bakan Mehmet Özhaseki, Sanayi Devriminden sonra insanoğlunun çok üretmeye ve bunun sonucunda da çok tüketmeye başladığını vurgulayarak, “Çok ürettiği için de çok tüketim başladı. Ancak, içinde bulunduğumuz bu dünyayı hoyratça kirletmeye başladılar. En büyük tehlike ve tehdit de burada. Ülke olarak bizim bu kirletmedeki etkimiz, tarihsel sorumluluğumuz çok az. Ancak, bu kirletmede en çok payı bulunan ülkeler ise çok lakayıt bir şekilde davranmaya devam ediyor. Aşırı şekilde, karbon emisyonlarını dikkate almadan üretmeye, vahşi bir şekilde satmaya, kendi ekonomilerini düzeltebilmek adına bütün dünyayı tahrip etmeye pervasızca devam ediyorlar. Biz iklim değişikliği neticesinde ülkemizi meydana gelebilecek kötülüklerden koruyabilmek amacıyla yapılan bütün mücadeleyi bir taraftan görev olarak görüyoruz ama bir taraftan da severek yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

“ÜLKE OLARAK GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ”

Bu felaketlere karşı herkesin daha hassas olması gerektiğine dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Ülke olarak biz görevimizi hakkıyla yerine getiriyoruz. Paris İklim Anlaşmasına taraf olduk. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimizi koyduk. Zaten 2030 yılında artıştan yüzde 41 geriye çekme fikrini de zamanında biz taahhüt olarak söyledik ve bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Ayrıca yeşil dönüşüm için iklim kanunu önerimizi ve 2053 Net Sıfır Emisyona ulaşabilmek için yaptığımız çalışmalar da inşallah önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getireceğiz.” dedi.

“GERİ KAZANILMASI NOKTASINDA YÜZDE 35’LERE KADAR ULAŞTIK”

Sıfır Atık konusunda da büyük çalışmalar yaptıklarını belirten Bakan Özhaseki, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefedi’nin öncülüğünde yürüttüğümüz projeyle ülke olarak 2023 yılı sonunda atıkların geri kazanılması noktasında yüzde 35’lere kadar ulaştık.” diye konuştu.

“PROJE, YEŞİL DÖNÜŞÜM HEDEFİNE UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye olarak yeşil dönüşüm hamlesini başlattıklarını kaydederek, “Dünya Bankası ile birlikte İklim Değişikliği Başkanlığımızın ana faydalanıcısı olduğu ‘Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi’nin uygulama sürecini bugün başlatıyoruz. Dünyada ilk örneği olacak olan bu proje, 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programda yer alan yeşil dönüşüm hedefine uygun bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda piyasa temelli mekanizmalarla yenilikçi yeşil teknolojinin kullanımının teşvik edilmesi, daha düşük karbonlu yatırım yapan işletmelerin ön plana çıkarılması, desteklenmesi gibi ana hedeflerimiz var.” dedi.