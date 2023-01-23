Türkiye, kadın mucitlerde liderliği zorluyor

Adres Patent açıklamasına göre, ülkelerin gelişmişlik düzeyindeki göstergelerden birisi olan sınai mülkiyet hakları, her geçen gün birçok sektörde önemini artırıyor.

Özellikle yurt dışı patent başvurularında ülkelere önemli kolaylıklar sunan Uluslararası Patent İşbirliği Anlaşması, birçok kurum ve kuruluşa hem zaman hem de maliyet yönünden önemli avantajlar sunuyor. Diğer yandan kadın buluşların bu ekosistemde daha fazla yer alması ülkelerin kalkınma seviyelerine de doğrudan etki ediyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, IMF'nin yayınladığı bir raporda kadınlara ekonomi sisteminde az yer veren veya yer vermeyen toplulukların GSYH'de yüzde 30'u aşan kayıplarla karşı karşıya kaldığını bildirdi.

PCT verilerine göre Türkiye'nin bu sisteme başvuru yapan kadınlar sıralamasında ikinci olduğunu kaydeden Akbulut, "Birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakarak elde edilen bu başarı orta vadede ülke ekonomimize pozitif yönde etki edecektir. 2021 PCT verilerinde başvurusu listelenen mucitlerde kadınlar yüzde 16,5'lik paya sahip." ifadelerini kullandı.

"Zaman ve maliyet yönünden avantaj sağlıyor"

Cumhur Akbulut, aynı anda 157 ülkede yapılabilecek PCT başvurularının zaman ve maliyet yönünden tasarruf sağladığına değinerek, "Özellikle ihracatçı firmalarımızın geliştirdiği ürünlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde koruma altına alınmasında PCT başvuruları, bireysel başvurulara nazaran hem daha hızlı yol alınmasını sağlıyor hem de şirketlerimize maliyet açısından da avantaj sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

PCT alanında en fazla başvuru yapılan sektörlerin başında biyoteknoloji ve ilacın geldiğini aktaran Akbulut, dijital iletişim ve mobil aplikasyonların da başı çektiğin, PCT başvurularında Afrika'nın yüzde 14 ile öne çıktığını anlattı.