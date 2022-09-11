Türkiye-Japonya dostluk konseri! Türkiye'de ilk defa seslendirilecek!

Kültür ve Turizim Bakanlığı'nın düzenlediği, Türkiye'de ilk defa seslendirilecek olan "Tsunami Senfonosi" dinleyicilerinin karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Cumhurbaşanlığı Senfoni Orkestrası'nın kadrosu şu şekilde:

Şef: Seiji Mukaiyama& Etsuya Kitani, Solistler: Nazlı Alptekin(Soprano), Hasan Alptekin(Bas), Halit Mızraklı(Anlatıcı) Koro Şefi ise Elnara Kerimova.