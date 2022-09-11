Türkiye-Japonya dostluk konseri! Türkiye'de ilk defa seslendirilecek!
Türkiye'de ilk defa seslendirilecek olan "Tsunami Senfonosi" Şef Seiji Mukaiyama& Etsuya Kitani önderliğinde 4 Ekim saat 20.00'de CSO Ada Ankara'da gerçekleşecek.
Kültür ve Turizim Bakanlığı'nın düzenlediği, Türkiye'de ilk defa seslendirilecek olan "Tsunami Senfonosi" dinleyicilerinin karşısına çıkmak için gün sayıyor.
Cumhurbaşanlığı Senfoni Orkestrası'nın kadrosu şu şekilde:
Şef: Seiji Mukaiyama& Etsuya Kitani, Solistler: Nazlı Alptekin(Soprano), Hasan Alptekin(Bas), Halit Mızraklı(Anlatıcı) Koro Şefi ise Elnara Kerimova.
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