Türkiye istedi, Togo FETÖ okulunu kapattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togolu mevkidaşıyla Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin girişimleri sonucu Batı Afrika ülkesi Togo'da FETÖ'ye ait okul kapatıldı. Maarif Vakfı'nın yeni okullar açması için Togo'nun desteğine ihtiyacımız var. FETÖ ile mücadelede verdikleri destek için de teşekkür ediyorum. Hepimizin arzusu bu bölgeye istikrarın gelmesi. Terörle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak destek vermeye hazırız" dedi.

"İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Kudüs'ün statüsünü aşındırıcı politikalarını değiştirmeli. İsrail iki devletli çözüm ve barış sürecine girerse herkesle ilişkileri iyi olur. Bu uluslararası toplumun da beklentisi. Hükümeti kimin kuracağı değil nasıl politika izleyeceği önemli" ifadelerini kullandı.

Batı Afrika ülkesi Togo'da FETÖ'ye darbe



Bakan Çavuşoğlu:

🔹"Türkiye'nin girişimleri sonucu Batı Afrika ülkesi Togo'da FETÖ'ye ait okul kapatıldı"

🔹"Hepimizin arzusu bu bölgeye istikrarın gelmesi. Terörle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak destek vermeye hazırız" pic.twitter.com/vlCfM7EzZI — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 2, 2021

"FETÖ OKULUNU KAPATTIK"

Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ise, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlikten memnun olduğunu dile getirerek Türkiye'de ikamet eden Togolularla görüştüğünü ve Togoluların Türkiye'de kendilerini iyi hissettiğini söyledi.

Ülkesindeki FETÖ iltisaklı okulun kapatıldığını hatırlatan Dussey, gelecek yıl okulların açıldığı dönemde, Türkiye'nin desteği ve Maarif Vakfı bünyesinde kapatılan okulun öğrencilerinin mükemmel bir eğitim alacağını kaydetti.

Sahel Bölgesi'ndeki terör ve şiddet olaylarına dikkat çeken Bakan Dussey, "Sanki Türkiye'ye baktığımızda hiç terörle mücadele konularını yaşamamış gibi. Sizi çok tebrik ediyorum. Türkiye'nin büyük bir tecrübesi var. Burada diyalog, önemli olan. Bu önemli, Türkiye'nin desteğiyle bunu başarabiliriz. Umarım ki, birlikte çalışarak Sahel Bölgesi'nde istikrar ve barışı sağlayabiliriz ve bu vizyonu birlikte ileri götürürüz" diye konuştu.