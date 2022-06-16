Türkiye, İngiltere ve Ukrayna'dan 3'lü zirve

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel’de temaslarını sürdürüyor.

Gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından Bakan Akar, Ukrayna ve İngiltere Savunma Bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasındaki görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

Bu kapsamda, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin çıkarılması, A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları da görüşüldü.