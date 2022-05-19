Türkiye, ilk maçında Portekiz'i 3-0 yendi
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Portekiz'i 3-0 mağlup etti.
E Grubu'nda yer alan milli takım, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan karşılaşmayı 25-21, 25-19 ve 26-24'lük setlerle kazandı.
Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 18.00'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Milliler, grubu ilk sırada tamamlaması halinde 12-17 Temmuz tarihlerinde İtalya'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.
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