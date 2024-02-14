Türkiye ile Mısır arasında tarihi zirve!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı. İmza töreninin ardından Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Erzincanlı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Toprak altında 9 kardeşimiz kaldı. Çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri Bakanımızı ve Enerji Bakanımızı bölgeye gönderdik. Düzenli bilgi alıyoruz."

"Yeniden Kahire'de olmaktan mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki bu ziyaretimiz daha ileri taşınacak. Bugünkü istişarelerimizde, ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. Görüşmelerimizde ilave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Mısır savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır ile güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum."

"Nükleer ve yenilenebilir enerji iş birliğini değerlendiriyoruz."

"28 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Ateşkesin bir an evvel tesisi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye sevki önceliğimizdir. Gazze'nin insansızlaştırılması kabul edilemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine cevap vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Türkiye'ye davet ederek, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağını söyledi. Sisi ise Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.