Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Anlaşmalar arasında, "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Daha sonra iki ülke heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Reisi'nin huzurunda ülkeler arasında 10 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şunlar:

"Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile İran Şebeke Yönetim Şirketi (IGMC) Arasında İşletme Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Serbest Ticaret, Endüstriyel ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Kurulu Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanlığı Arasında Demiryolu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Arasında Bilimsel, Endüstriyel Ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında 2025 Karşılıklı Kültür Yılına İlişkin İşbirliği Niyet Bildirgesi

Türkiye Cumhuriyeti Polis Akademisi Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Amin Polis Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Silahlı Uçuş Güvenlik Görevlisi Görevlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, saygıdeğer bakanlar, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Sayın Reisi ve heyetini yüksek düzeyli işbirliği konseyimizin 8. toplantısı vesilesiyle Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Sayın Reisi'nin ülkemizi ziyaretini teyit etmesine neden olan Kirman'da meydana gelen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum. Komşumuz İran'la ilişkilerimizi güven ve müşterekler menfaatler temelinde derinleştirmeye önem veriyoruz.

Gazze ve terör başlığı

Konsey toplantımız kapsamında aldığımız kararların yalnızca ülkelerimiz için değil bölgemizin istikrarı ve refahı bakımından önem taşıdığına iniyoruz. Bugün somut işbirliği alanları, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık.

Terörle mücadele, enerji, ticaret, eğitime kadar konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İran'la yıllık 30 milyar dolar ticaret hedefimiz bağlamında özellikle koronavirüs salgını sonrasında ilerleme kaydettik. Bu kulvarda daha hızlı koşmamız gerektiğinin farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanı ile atacağımız adımları ele aldık.

Terörle mücadelede komşumuz İran'ın desteğinin artarak devam etmesinin ehemmiyetini bir kez daha vurguladık. PKK, PYD, YPG ve PJK'a karşı işbirliğimizin güçlendirilmesinin önemine değindik.

Münasebetlerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık. Bu suretle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik.

Değerli kardeşim sayın Reisi ile Filistin, Suriye, Irak, Afganistan ve Güney Kafkasya'da yaşanan son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Filistin meselesi Türkiye ve İran'ın odağında yer alıyor. Dışişleri Bakanlarımız dün New York'ta Filistin konulu oturuma katıldı. Gazzeli kardeşlerimizin güven, refah ve istikbalini temin etmeye yönelik gayretlerimizi sürdürdüler. 7 Ekim'den beri 26 bin tonu un olmak üzere 30 bin t ondan fazla insani yardım malzemesini gönderdik. İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının bir an önce son bulması ve acil kalıcı barışa yönelik adımlar atılmasını ele aldık.

Filistin haklı davasına desteğimizi tekrarladık, bu konuda işbirliği kararımızı tazeledik. Bölgemizin güvenlik ve istikrarını tehdit edecek adımlardan sakınılması üzerinde mutabık kaldık. Asırlardır komşumuz olan İran'la ilişkilerimizi ülkelerimizin ve bölgemizin menfaatleri konusunda ileriye taşımak için devam edeceğiz. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Daha sonra söz alan İran lideri Reisi, şu ifadeleri kullandı:

"Komşu Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde şahsım ve arkadaşlarımın bulunmasından ve burada 8. Yüksek Düzeyli İşbirliğimizin Türkiye Cumhuriyeti değerli Cumhurbaşkanı ile bakanları nezdinde ve İran İslam Cumhuriyeti bakanları nezdinde düzenlediğimiz toplantıdan büyük memnuniyet duyuyorum."