Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.

İki liderin görüşmesinde Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak’tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak’ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak’ın istikrarı için önemli olduğunu da belirtti.

Gazze’deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi.

Sudani ise terörle mücadelede ortak çalışmanın önemine değindi.

Irak Cumhurbaşkanı ayrıca iklim değişikliği ve su kriziyle mücadelenin önemine de vurgu yaptı.

KALKINMA YOLU PROJESİ İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iraklı mevkidaşı Abdullatif Reşid'in ardından Başbakan Muhammed Şiya es Sudani ile bir araya geldi.



Görüşmenin ardından Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Projesi Anlaşması imzalandı.