AjansHaber.com.tr Dünya "Türkiye ile iş birliği gelişiyor."

"Türkiye ile ilişkiler ileri düzeyde ve iş birliği gelişiyor."

Bahreyn Kralı, Al Halife, Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakıl'ı kabul etti.

Al Halife ile büyükelçi Çakıl, görüşmede iki kardeş ülke arasındaki iyi ve yakın ilişkilerin seyrini gözden geçirdi.

Görüşmede, Al Halife, ilişkilerin ulaştığı ileri düzey ve tüm alanlardaki iş birliğinin gelişmesine dikkati çekti.

Bahreyn Kralı, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine verdiği önemden dolayı Büyükelçi Çakıl'a teşekkür etti.

Büyükelçi Çakıl da Bahreyn Kralı Al Halife'nin tüm alanlardaki seçkin ilişkilere gösterdiği özenden dolayı teşekkür ve takdirlerini sundu.

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