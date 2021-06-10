"Türkiye İHA pazarında öncü bir aktör haline geldi. Bayraktar TB2 satışı ülkeyi ileri taşıyor"

Türkiye'nin insansız hava araçları ve savunma sanayindeki alanındaki başarısı dünya gündeminde konuşulmaya devam ediyor.

Retuters'ta yer alan makalede Türkiye'nin SİHA ve İHA satışlarıyla elde ettiği uluslararası güce değinildi.

İHA DİNAMİĞİNDEN EN ÇOK TÜRKİYE YARARLANDI

Peter Apps tarafından kaleme alınan makalede hiçbir ülkenin İHA dinamiğini Türkiye kadar kullanmadığı belirtilirken, insansız hava araçlarının ülkenin dış politikasıyla mükemmel şekilde uyum sağladığı belirtildi.

İşte o yazıdan öne çıkan satır başları;

ABD ve Batı'nın Orta Doğu'ya olan ilgisi azalırken Türkiye'nin, Libya, Suriye, Afganistan ve Batı Afrika'daki etkisi artıyor. Diplomatik, ticari ve askeri etki, Türk silahlarının teknolojisi ve etkisi ile artıyor.

JEOPOLİTİK BAĞLANTILARINI GÜÇLENDİRİYOR

Türkiye, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Katar, Tunus ve Ukrayna gibi ülkelerde satarak daha büyük İHA pazarında da ana taşıyıcı haline geldi Her anlaşma aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik bağlantılarını ve çıkarlarını da geliştiriyor.

ERMENİ TANKLARINI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Geçen yıl Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ ihtilafında, Türk drone'ları Ermeni tanklarını etkisiz hale getirdi. Azerbaycan'ın savaş alanındaki başarısının merkezinde Türk desteği vardı.