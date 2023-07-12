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Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkıyor

Türkiye bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre bugün batı kesimlerden başlayarak ülkemiz sıcak hava dalgasının etkisine girecek. 

Hafta ortasından itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklığı daha da artacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstüne çıkması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar;

Ankara : 31-35

İstanbul : 32-36

İzmir : 36-40

Edirne : 37-41

Çanakkale : 36-39

Muğla : 36-40

Adana : 38-42

Antalya : 37-43

Kayseri : 30-32

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